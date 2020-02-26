Lüks ve konforlu daireler ön planda

Son yıllarda konut satışlarının artışıyla birlikte ev tercihlerinde de bir takım değişiklikler yaşanmaya başladı. Ev satın almak isteyenlerin beklentileri kişiden kişiye değişirken, özellikle lüksün ön plana çıktığı görülüyor. Konutlarda fonksiyonalite artık bir lüks değil, bir ihtiyaç olarak görülüyor. Yapılarda yüksek standartlarda yalıtım, ısı ve neme karşı yalıtım ile birlikte ses yalıtımı da aranmaya başlandı. Türkiye gayrimenkul sektörü ve konut trendleri değerlendirildiğinde, sosyal yapıda görülen değişiklikler sonucu konut tiplerindeki tercihlerin de değiştiği görülüyor. Büyükşehirlerde yalnız yaşayanlar ve yeni evli genç çiftlerin veya tek çocuklu aile sayısının artmasıyla birlikte çok odalı konutlar yerine stüdyo, 1+1 ve 2+1 konut tipleri daha çok tercih edilmeye başlandı.



Rezidanslarda güvenlik, ulaşım kolaylığı, günlük temizlik servisi, resepsiyon hizmeti, güvenlik, alışveriş servisi, yüzme havuzu gibi hizmetler bulunuyor.

ÖZELLİKLİ YAPILAR

Bu tip konutlar hem konforlu hem de daha kolay sahip olunabilir nitelikte. Ayrıca konut içerisinde yatak odaları yerine ortak alanların genişliği tercih edilen bir durum haline geldi. Kullanışlı mutfaklar da konutun seçilmesinde rol oynuyor. Üç büyük ilde gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut sektöründe rezidans konseptli yapıların alışveriş merkezi ve ofisle birlikte yer aldığı projeler hız kazandı. Üst gelir grubunun tercih ettiği rezidanslarda, güvenlik, konfor ve ulaşım imkanlarının kolaylığı, günlük temizlik servisi, resepsiyon hizmeti, güvenlik, alışveriş servisi, otopark, spor alanları, yüzme havuzu ve vale parking hizmetleri sosyal olanaklarla donatılan rezidansları farklı kılıyor.