“Türkiye’nin toprağını öpesim geliyor”

Eşinin işleri dolayısı ile Londra’ya gitmek zorunda olduklarını söyleyen Gülşen, vatan sevgisini şu kelimelerle anlattı: Her yerin ayrı bir güzelliği var ama Türkiye bambaşka, eşi benzeri yok. Ülkeme döndüğümde toprağı öpesim geliyor.

Şarkıcı Gülşen vatan sevgisi ile bir kez daha sevenlerinin kalbini kazandı. Eşi Ozan Çolakoğlu'nun işleri nedeniyle Londra ve Türkiye arasında mekik dokuyan şarkıcı, ülkesini hiçbir yere değişmeyeceğini söyledi.

ŞARKISINI GİZLEDİ

Önceki akşam geç saatlere kadar albüm çalışması yapan Gülşen, çıkışta gazetecileri karşısında görünce şaşırdı. Gülşen, "Umarım şarkıyı duymadınız. Kaydetmediniz değil mi?" diyerek gazetecilere takıldı. Muhabirlerin "Londra ve Türkiye yorucu oluyor mu? Orada tanınmamak nasıl bir duygu?" sorularına "Biz Ozan'ın işleri için genellikle orada oluyoruz. Her yerin ayrı bir güzelliği var ama Türkiye bambaşka, eşi benzeri yok. Ülkeme döndüğümde toprağı öpesim geliyor" dedi.

'EVET, EN PAHALI BİZİZ'

Bir hayli keyifli olduğu gözlenen Gülşen, gazetecilerin, "En pahalı besteleri sizin yaptığınız doğru mu?" sorusuna "Tabii ki en pahalı biziz doğru" cevabını verdikten sonra kahkaha attı. Aracına yönelen çift ayrılırken, "Arkadaşlar espri yapıyoruz ama öyle fiyat konuşmak çok doğru olmaz. Benim aylık bakımım yazılan rakamlara ulaşmaz" diye konuştu.