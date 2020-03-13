Kırmızı biber salçası vücudu güçlendiriyor

Türk ve dünya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden kırmızı biberin faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini, beta karoten, kapsaisin ve antioksidan deposu olan kırmızı biber, salçası yapıldığında da birçok özelliğini koruyor. Yemeklerde ve kahvaltıda kullanılan biber salçası, metabolizmayı hızlandırırken kötü kolesterolü düşürüyor. Vücuttaki ağrıları da gideren bu besin sayesinde vücut direnci artırıyor ve bağışıklık sistemi güçleniyor.
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