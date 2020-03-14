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Kim Olmak canlı izle

Kim Milyoner Olmak İster canlı izle

14.03.2020, 21:05

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Olmak , yeni bölümleri ile izleyicinin karşısında olmaya devam ediyor. 'nun sunumu ile ekranlarda olan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile atv ekranlarında. Birbirinden farklı yarışmacıların yer aldığı yarışma izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

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