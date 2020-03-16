Dubai şeyhinin yatına 2.2 milyonluk yakıt

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iskeleye demir atan ultra lüks yat görenlerin büyük ilgisini çekti. Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen mega yat, 2 milyon 200 bin TL'lik yakıt ikmali yaptı. Cayman Adaları bayraklı 'Radiant' isimli yat, dün öğle saatlerinde Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştı. 15 tankerle getirilen 450 bin litre yakıt için 2 milyon 200 bin lira ödeneceği ifade edildi. Güvenlik seviyesi en üst düzeyde olan ultra lüks yatın 100 metre yakınına başka yatlar yanaşamadı. Lüks yat, yanına 100 metreden fazla yanaşan yatları dalga yaparak alabora ediyor.



Yakıt tankerleri, devasa yatın yanında oyuncak gibi kaldı.