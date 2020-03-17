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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle! 17 Mart Salı Müge Anlı canlı izle

17.03.2020, 10:25 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020,10:27

atv'de hafta içi her gün ekranlara gelen ile programında izleyenleri ekranlara kilitleyen konular ele alınmaya devam ediyor. Müge Anlı'da canlı yayınında kayıp olarak aranan 'e ne oldu? 'da bulunan kesik kol ona mı ait? İşte Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme ekranı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün hangi konular ele alınıyor? Son olarak ortadan kaybolan Özcan Eren'in ailesi oğullarını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Manisa'da bir barajda bulunan kesik kol kime ait? İşte 17 Mart Salı Müge Anlı canlı yayın izleme ekranı....

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Özcan Eren bulunabilecek mi? Manisa'da ortaya çıkan kesik kol kime ait? Şanlıurfa'da öldürülen ve cesedi bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın katili ya katilleri kim? Müge Anlı ile canlı yayında bu sorular cevaplarını arıyor.

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