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Haberler Yaşam Marmaris-Rodos feribot seferleri durduruldu

-Rodos feribot seferleri durduruldu

Marmaris-Rodos feribot seferleri durduruldu

18.03.2020, 20:18

'ten 'ın 'na feribot seferleri, yolcu olmaması nedeniyle geçici süreyle durduruldu. Deniz sınır kapısının ise açık olduğu ve faaliyetine devam ettiği bildirildi.

Marmaris'ten Yunanistan'ın Rodos Adası'na haftanın iki günü sefer yapan feribotlar geçici süreyle durduruldu. Yunanistan'ın koronavirüs (kovid-19) kapsamında aldığı tedbirler nedeniyle Rodos Adası'ndan turistlerin Marmaris ilçesine gelmemesi ve vatandaşların gitmemesi nedeniyle seyahat acenteleri geçici süreyle feribot seferlerini durdurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'ye girişi yasaklı 20 ülke belirlendi. Türkiye girişi yasaklı olan ülkelerin vatandaşları gelmeyince yolcu azlığından seferler geçici süreyle durduruldu. Marmaris-Rodos feribotla geliş-gidişlerin önümüzdeki günlerde gelecek olan talebe göre devam edeceği öğrenilirken kargo taşımacılığının ise devam ettiği bildirildi.

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