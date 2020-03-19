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Haberler Yaşam Ender Saraç koronavirüse mi yakalandı? Eşinden ilk açıklama geldi

koronavirüse mi yakalandı? Eşinden ilk açıklama geldi

Ender Saraç koronavirüse mi yakalandı? Eşinden ilk açıklama geldi

19.03.2020, 12:23

Ünlü diyetisyen şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim salgının başladığı günden itibaren virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirici açıklamalarda bulunurken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması takipçilerini üzdü. Saraç'ın eşi onu ile ilgili açıklamada bulundu.

Ünlü diyetisyen Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

EŞİ DURUMUNU AÇIKLADI

Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç perşembe günü rahatsızlandı. Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç 'Neler Olur Hayatta' programına telefonla bağlanarak eşinin durumu hakkında bilgi verdi.

TEST SONUCU BEKLENİYOR

Benan Saraç, üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç 'ın karantinada test sonucunu beklediğini açıkladı.

Eşi Ender Saraç'ın durumu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Biliyorsunuz ki, şuanda test sonucu pozitif çıkan hiçbir vakanın şehri bile açıklanmıyor. İnsanlar panik yaşamasınlar diye... Ve hasta mahremiyeti denilen bir şey var. Hukuki olarak bunun takipçisi olacağız. Bu konuda hastane çalışanlarının duyarlı olması gerekirdi. Hem işlerine olan saygıdan hem de hukuki olarak...Maalesef sadece bu konuda çok üzüldüm. Süreci her türlü detayı ile takip ediyoruz. Stres yapmayın. sonuç negatif de çıkabilir ama pozitife de hazırız. Yılların doktoru, tecrübe birikimi var. "

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