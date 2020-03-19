Koronaya karşı antiviral gıdalar

Uzmanlar korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerin sadece hijyen ve sosyal hayatın kısıtlanmasıyla sınırlı kalmaması yönünde uyarıyor. Günlük beslenmemiz de en az diğer tedbirler kadar önemli. Virüse karşı doğru beslenerekvücudunuzu ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz

Tüm dünyada etkisini gösteren ve geçtiğimiz hafta Türkiye'de de görülen korona virüs salgını için alınan tedbirler genişletiliyor. Kimi vatandaş maske, eldiven gibi koruyucu eşyalara yönelirken, kimileri de kolonya ve dezenfektan gibi maddeler için kuyruğa girdi. Vatandaşlar, salgın başladığından bu yana bağışıklık sistemini güçlendiren gıda ve besinlere yönelirken, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, salgına karşı nasıl beslenmemiz gerektiğini Yeni Asır okuyucuları için anlattı.

DOKTORA GİTMEK ŞART

Tüketilmesi gerekilen gıda tavsiyelerinden önce önemli uyarılarda bulunan Karagözoğlu, "Unutulmamalıdır ki, var olan tavsiyeler tedavi niteliği taşımaz. İnsanlar bunları evde tedavi niyetine uygulamamalıdır. Bu besinleri tüketiyoruz diye tamamen korunduğunuzu düşünmeyin. Yüksek ateş, kuru öksürük ve genel durum bozukluğu görüldüyse, bu besinler destekleyici görev görür fakat tedavi üretmez. Bunlar sadece vücudu güçlendirir ve virüse karşı savunmayı hazır hale getirir. Ama hastalık ortaya çıkmışsa tıbbi tedavi ve destek şarttır" dedi. İşte korona virüsüne karşı bağışıklığınızı güçlendirecek gıda ve besinler...



BROKOLİ

A ve C vitaminleri bakımından zengin olan brokoli, hücredeki hasarı tamir eder. İçerdiği glütatyon nedeniyle virüslere karşı bağışıklığı da artırdığı bilinmektedir.



MÜRVER, YABAN MERSİNİ, KUŞBURNU

Bu besinlerin antioksidan içeriği çok yüksektir. Antioksidanlar antiviral anlamda önemli görevler yapar. Bu nedenle korona virüs gibi viral hastalıklardan korunmak için bunlar günlük hayatta tavsiye edilen gıdalardandır.



MANTAR

Mantar da içerdiği riboflavin selenyum ve niasin nedeniyle viral bağışıklık sistemini destekleyen önemli gıdalardan biridir.



YOĞURT VE KEFİR

Probiyotikler ve içerdikleri D vitamini nedeniyle viral hastalıklarda başvuracağımız önemli gıdalar arasında yer almaktadır.



BUĞDAY

Çinko, B vitamini ve antioksidan içermesi nedeniyle antiviral aktiviteye destek verir.



ISPANAK

Süper gıda olarak adlandırılan ıspanak, içerdiği folat sayesinde DNA tamiri yapar. Lifli olması ve C vitaminini bolca içermesi nedeniyle ıspanak, tüketilmesi gereken besinlerden biridir.



YEŞİL / SİYAH ÇAYLAR

Bu çayların içerisinde polifenol ve flavonoid bulunur. Bunlar da serbest radikalleri azaltarak bağışıklık sistemini destekler.



NAR VE NAR SUYU

Bakteri ve virüslere karşı koruyucu olduğu gösterilmiş gıdalardandır.



SARIMSAK

Bakteri, virüs ve mantar hastalıklarında faydalı olduğu görülen sarımsak, aynı zamanda kolesterolü de düşürür.



Mert ALPDÜNDAR