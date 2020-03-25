Yardımseverliği ile örnek oldu

Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva, korona virüsü sebebiyle dışarıya çıkamayan yaşlı ve muhtaçlara yardım etti. Oyuncu takdir toplayan bu hareketini de sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine örnek oldu.



Paylaştığı fotoğrafın üzerine "Maltepe'de oturan Abdulkadir amcamıza erzakları teslim ettik. Çok mutlu oldu" notunu düştü. Ayrıca ünlü oyuncu sokakta yaşayan kedi ve köpeklere de mama dağıttı.