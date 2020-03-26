Bakara Suresi’ndeki sarı yarasanın sırrı

Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut, dünyayı kasıp kavuran korona virüsü ile ilgili Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İlahi metinlerde insanlar için birçok hikmet bulunduğunu belirten Bulut, Bakara Suresi'ndeki memeli hayvanın inek değil yarasa olduğunu söyledi. Bulut, "Bu bir yarasadır. Bunda bir enzim var. Bu enzim insanı ölümden bile uyandıracak kadar güçlüdür" dedi. İşte Bulut'un çarpıcı açıklamala-rından detaylar...

"İNEK DEĞİL YARASA"

Bu virüsün kaynağı sarı renkli yarasadır. Bakara suresindeki Bakara inek değil bir memeli olup bir yarasa-dır. Bunda bir enzim var.

Bu enzimi aldığınızda insanı ölümden bile uyandıracak güçtedir. Bu ilahi metinlerin üzerinde çalışmak lazım. Sarı yarasada hala 2 bin 500 tane virüs duruyor. Bu virüsü alıp insanı canavarlaştıran birileri var. Laboratuvarlarda üretilen virüs de Allah'ın insanlara verdiği bir belaya hizmet ediyor. Yani bu olayların Allah'a rağmen olduğu küstahlığı yapılıyor. Var olan virüsleri alıp genetik yapısını değiştirip 'bu ülkeleri şu milletleri vursun' diye bir düzenleme yapıyorlar. Bu sistemin en tepesinde İblis var. İblis, kendi yandaşlarını insanı bozmak için uğraştırıyor. Buğday tohumunu bozup Müslümanların çok olduğu ülkelere 1954 yılında dayattılar. Tabiatı bozulmuş gıdayı insanlara yedirdiğiniz zaman insanı da bozarsınız. İşte insanı bozmak için bunu yapıyorlar.

BİLAL-İ HABEŞİ ÖRNEĞİ

Sünnetullah herşeyin üstündedir. Merkezkaç kanunu imani ve itikadi kuralların da üstündedir. Mümin de olsa bundan kurtulamaz. Çünkü Allah'ın evrene koyduğu bir sünnetullah var. Bir insan evliya da olsa peygamber de olsa Allah hususi müdahale etmedikten sonra vücut sıcaklığı 35 derecenin altındaki herkes donar vücut sıcaklığı 42 derecenin üstündeki herkes kaynar. Bilal Habeşi hicretten sonraki Şam seferindeki veba olayında şehit oldu. O'nun gibi birçok büyük sahabi vebadan gitti. Sünnetullah herşeyi bağlar. Alet kullanmadan en fazla bir buçuk metre havaya sıçrayabilirsin. Belli bir mesafeye çıktıktan sonra atmosferde yaşamayazsın. Onun için Sırat- ı Müstakim'den ayrılmamak lazım. Sırat-ı Müstakim sadece dini vecibeler de değil yemede içmede yani hayatın her anında Allah'ın koyduğu evrensel kurallara uymaktır. Bu kurallara uymayan herkes zarar görür.

DİZGİNLER ALLAH'TA

İnanan insan bilir ki korona virüsün dizgini Allah'ın elindedir. Allah İblis'e "Sen benim gerçek kullarıma asla zarar veremezsin" dedi. Ben de diyorum ki sağlığına dikkat eden ve ısrarla zulmü kendi üzerine çekmeyen bir insana koronavirüs gelse bile onu güçlendirip gider. Eğer bir insanın bağışıklık sistemi bozuksa bu onun hatasıdır. İnsan yanlışta ısrar ettiği için kendi bağışıklık sistemini bozar. Kişi, zararlı olan bir şeyi sadece sevdiği ve lezzetli bulduğu için yemeye devam ederse insan olma vasfını zedeler. Çünkü Allah, diğer hiçbir varlığa vermediği irade nimetini insana vermiştir. Bu irade aklın icabına uymaktır. Eğer buna uymuyorsa o zaman bela gelip insanı bulur. Allah insanlara yaptıkları yanlışların bir kısmını tattırarak daha büyük belalardan kurtarır. Aynı şey bu virüs için de geçerlidir. Allah'ın yeryüzünde buna benzer zaman zaman operasyonları olmuştur. Beşerin hayatına dokunduğu zamanlar olmuştur. Biz bunlara "Eyyamullah" deriz. İnsanlar sünnetullah dediğimiz Allah'ın koyduğu kuralları edepsizce çiğnemeye devam ederse adetullah devreye girer. Tokatlarla o insanları normale dönmeye çağırır.

DABBET-ÜL ARZ OLAYI

Kıyamet alametlerinden olan yerde yaratılmış canlı anlamına gelen Dabbetül Arz olayını doğru anlamak lazım. Artık insanların uyanması lazım. Bütün dabbeler Allah'ın kudreti altındadır. Varolan bir canlıyı alıp üzerinde oynayıp canavar yaptılar. İşte Allah, buna yerin yaratığı demiştir. Yeryüzünde Allah ile haşa yaratma yarışına girileceği Vakıa Süresi'nde haber veriliyor. İnsan benzeri varlıklar yapılmaya kalkılacak. Yaptıkları her çalışma insanın başına musallat olacak. Dabbe kelimesiyle Kuran'da geçen başka bir tabir de insanın iliklerine kadar hücum edeceğidir. Daha öyle virüsler ortaya çıkacak ki insanın iliğini kurutacak. Bunları Kuran haber veriyor. Bunlar ahirzaman alametleri olarak görülüyor ama şer düzeni üzerinden Allah'ın iradesine hizmet edenler vardır. Yani Azrail nasıl ki canları almakla mükellef kılındı. Allah, Azrail ile ölüm arasına çeşitli hastalıklar kazalar belalar koydu. İnsanlar ölüm nedeni olarak hastalıkları söylüyor. Meydana gelen kötülükler de aynıdır. Halbuki öldüren Allah'tır. Ancak insanlar hastalık ve onun ötesinde Azrail canını aldı derler. Aynı şekilde yine insanların başına gelen bela ve müsibetlerin de icracıları vardır. Bu icracılar da yine bir tür İblis'in görevini yapar. Bu kadar nimetin içinde bu kadar nankörlükle insanlıktan çıkan toplumu bir şekilde terbiye etmektir.

Tolga TEKİN