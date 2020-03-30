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Koronanın bulaştığına dair kanıt yok

Koronanın anne sütü ile bulaştığına dair kanıt yok
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Prof. Dr. Dilek Şahin, korona virüsün anne sütü ile bebeğe geçebileceğine dair henüz kanıt olmadığını belirterek, "Bu nedenle, emzirmenin iyi bilinen faydalarının, Kovid- 19'un anne sütü ile bulaşabilme riskine göre daha ağır basıyor. Emzirme durumunda maske takılması ve bebeğe dokunmadan önce ellerin yıkanması önemlidir." dedi. Birçok hamilenin kendi ve bebeklerinin sağlığı için endişe duyduğunu söyleyen Şahin, gebelerin Kovid-19'a daha duyarlı olduğunu gösteren bir bilginin bulunmamasının yanında henüz ölüm vakasının da bildirilmediğini aktardı.

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Şahin, ancak bunun hiç olmayacak anlamına gelmediğini ifade etti. Dilek Şahin, gebelere kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, özellikle C vitamininden zengin ve dengeli beslenmelerini, yeterli sıvı almalarını, hijyen kurallarına dikkat etmelerini, gereksiz stresten kaçınmalarını tavsiye etti.

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