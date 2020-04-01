  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

01.04.2020, 18:43 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020,18:45

Koronavirüs saat 13.30'da toplandı. Toplantının ardından Koca'nın saat 19:10'da açıklamalarda bulunması bekleniyor.

CANLI YAYIN

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşecek kritik toplantı saat 13.30'da başladı.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Bakan Koca ve Bilim Kurulu ülkedeki son durumu değerlendirecek. Toplantının ardından Bakan Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun ilave tavsiye kararlar alması bekleniyor.

Toplantının ardından Bakan Koca'nın saat 19:10'da açıklamalarda bulunması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Koca'nın dün yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte 2704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 46 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı 214'e ulaştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA