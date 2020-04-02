İspanya’da 500 yıl sonra ezan sesleri

Kovid-19 hastalığına yol açan korona virüs, Antartika hariç tüm kıtalara yayılmış durumda. Salgının en hızlı yayıldığı ülkelerin tepesinde ise, İtalya ve İspanya var. Dünya, salgın nedeniyle kaosa sürüklenirken birçok ülkeden ezan sesleri yükseliyor.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artarken, dünya çapında İslam adına önemli gelişmeler yaşanıyor. İspanya'da, 1492 yılından bu yana Endülüs İslam Medeniyeti'nden kalan camilerde korona virüsten kurtulmak için yetkililerin mikrofonla ezan okunmasına izin vermesi, aynı şekilde Almanya ve Hollanda'da da ezan seslerinin yükselmesi tüm dünyanın dikkatini çekiyor.

HZ. MUHAMMED ÖRNEĞİ

En çok kaybın yaşandığı İtalya'da da namaz kılan Müslümanlara İtalyan halkının eşlik etmesi, ABD'li şarkıcı Jennifer Grout'un Ayetel Kürsi okuyarak paylaşması ve son olarak ABD'de yayınlanan Newsweek dergisinde, korona virüs salgınına karşı Hz. Muhammed'in benzer durumlar karşısında tavsiyelerinin derlendiği bir makale yayınlanması gibi gelişmeler, virüs salgınının ardından İslam dinine ilginin arttığı şeklinde yorumlanıyor.



"İZA CAE DÖNEMİNE GEÇTİK"

Gelişmelerle ilgili Yeni Asır'a değerlendirme yapan Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut, çok yakın zamanda Kuran-ı Kerim'de Nasr suresi ile müjdelenen "İnsanların dalga dalga İslam'a koşacağı" dönemin geleceğini anlattı. Bulut, bu dönemle beraber Tebbet suresinde işaret edildiği üzere İslam'a karşı duran bütün başların patır patır döküleceğini de sözlerine ekledi. Deneyimli yazar Mehmet Ali Bulut, "Kur'anı Kerim'de önce Kafirun suresi, sonra Nasr suresi gelir. Kafirun Suresi'ndeki "Sen dinine bak, ben dinime bakayım" kısmı 1826 yılına karşılık gelir. Uzun zamandır İslam "Leküm dînüküm veliye dîn" diyor. Benim kanaatim biz 2018'de bu dönemden çıktık. "İzâ câe" (Nasr) dönemine geçtik. Nasr suresinde "İnsanların yeryüzünde İslam'a dalga dalga koştuklarını göreceğiz." ayeti yer alıyor. Bu hemen olmayabilir ama İspanya, Hollanda, Almanya ve ABD'de yaşanan olaylar bize bunları işaret ediyor. Yer ve göğün Allah'ın nuruyla aydınlandığı dönem gelecek. Kurt ile kuzunun beraber olduğu... Bu da bizim adaletle hükmedeceğimiz zamandır, yani İhlas suresidir. Arkasından müthiş bir devrimle kıyamet çağı geliyor. Felak suresi... Yani Kur'an-ı Kerim'in diziliminde de muazzam bir hikmet vardır. Kur'an-ı Kerim sayısız hikmetlerle doludur ama bunu tam anlayabilmek için de kainat kitabını iyi tetkik etmeniz gerekiyor. Biz onu terk ettik. Bu yüzden de Kur'an'ı da doğru düzgün anlayamıyoruz" diye konuştu.

SARS'IN HEDEFİ ARAPLARDI

Sars virüsünü İsrail'in Araplar için üretip yaydığını ancak ilginç bir şekilde Çin'i vurduğunu anlatan Bulut, "Sars virüsünü İsrailliler Araplar için ürettiler. Enteresan bir şekilde gen bir tepki gösterdi ve anlayamadılar. Kimi vurdu? Çin'i vurdu. Ve Çin'e diz çöktürdüler. Şimdi artık onların efendiliğine Çin hazırlanıyor. Çünkü dijital bütün onların elinde. Biz, Kur'an bunu söylemesine rağmen yapamadık. Şimdi dünyanın neresinde olursa olsun hafızayı ancak İsrail'den alabiliyorsun" dedi.

TOLGA TEKİN