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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 8 Nisan Çarşamba!

canlı izle 8 Nisan !

EBA TV canlı izle 8 Nisan Çarşamba!

08.04.2020, 08:56

Milyonlarca öğrenci 'a kadar eğitimlerini üzerinden sürdürecek. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler eğitimlerine geçici bir süre şeklinde devam edecek. İşte 8 Nisan EBA TV canlı izleme sayfası...

Kovid 19 pandemisi ülkemizde görüldüğünün hemen ertesi günü okullar tatil edilmiş ve sonrasında da uzaktan eğitime geçilmişti. Milyonlarca öğrenci 30 Nisan'a kadar eğitimlerine EBA TV üzerinden devam edecek. İşte 8 Nisan Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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