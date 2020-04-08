EBA TV canlı izle 8 Nisan Çarşamba!

Milyonlarca öğrenci 30 Nisan'a kadar eğitimlerini EBA TV üzerinden sürdürecek. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler eğitimlerine geçici bir süre uzaktan eğitim şeklinde devam edecek. İşte 8 Nisan Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası...
Kovid 19 pandemisi ülkemizde görüldüğünün hemen ertesi günü okullar tatil edilmiş ve sonrasında da uzaktan eğitime geçilmişti. Milyonlarca öğrenci 30 Nisan'a kadar eğitimlerine EBA TV üzerinden devam edecek. İşte 8 Nisan Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası...
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
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