Eski sevgilisini yola fırlatıp dövdü

İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz ay 27 yaşındaki B.A'yı yol ortasında darp ettiği iddia edilen eski sevgilisi K.Ö. ve 2 arkadaşı hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan genç kadın, öldürülmekten korktuğunu söyleyerek eski sevgilisi ve arkadaşları hakkında şikayetçi oldu.



6 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI

Avukatı Merve Uçanok aracılığıyla uzaklaştırma kararı için mahkemeye de başvurdu. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 3 şüphelinin B.A'ya 6 ay süreyle yaklaşmamasına karar verdi. ÖTE yandan şüpheli K.Ö'nün genç kadını darp ettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.