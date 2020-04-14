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Haberler Yaşam Eski sevgilisini yola fırlatıp dövdü

Eski sevgilisini yola fırlatıp dövdü

Eski sevgilisini yola fırlatıp dövdü
Giriş Tarihi: 14.4.2020

İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz ay 27 yaşındaki B.A'yı yol ortasında darp ettiği iddia edilen eski sevgilisi K.Ö. ve 2 arkadaşı hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan genç kadın, öldürülmekten korktuğunu söyleyerek eski sevgilisi ve arkadaşları hakkında şikayetçi oldu.

6 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI
Avukatı Merve Uçanok aracılığıyla uzaklaştırma kararı için mahkemeye de başvurdu. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 3 şüphelinin B.A'ya 6 ay süreyle yaklaşmamasına karar verdi. ÖTE yandan şüpheli K.Ö'nün genç kadını darp ettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

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