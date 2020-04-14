‘Plazma verilen hastanın durumu iyiye gidiyor’

Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut, Malatya’da Kovid-19’da 4. evredeki yoğun bakım hastasına uygulanan immün plazma tedavisinin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

Türkiye'de de başlayan immün plazma tedavisinin uygulandığı dördüncü evre hastalarında önemli gelişmeler yaşandı. Malatya'da yoğun bakım hastasına uygulanan tedavide hastanın klinik bulgularında önemli gelişme olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut, "Hastamızın durumu kötüye gitmediği gibi önemli ilerleme var. Süreç olumlu tamamlanacak ve Türkiye Çin'in ardından tarihe geçecek" dedi.

BULGULARI İYİ YÖNDE

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut, Kovid-19'da 4. evrede olan ciddi durumdaki hastaya uygulanan immün plazma yönteminin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. Plazma verilen, hastada olumlu klinik bulgular olduğunu söyleyen Erkut, ikinci etap 200 cc'lik kanında birkaç gün içerisinde hastaya nakledileceğini söyledi.

ANLIK TAKİBE DEVAM

Dünya'nın gözünün bu tedavi üzerinde olduğunu vurgulayan Erkut, "İlk plazma verildikten sonra hastanın durumundaki kötüleşme durdu. Klinik verileri çok iyi" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL