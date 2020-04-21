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'den son dakika uyarısı! 'de hava bugün nasıl? İşte Salı hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İzmir'de hava bugün nasıl? İşte 21 Nisan Salı hava durumu...

21.04.2020, 09:39

'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, , Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, , ,, Burdur ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışarın Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte Salı ...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu yarın hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı

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