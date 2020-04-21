Yeni Asır’da virüs temizliği sürüyor

Korona virüsü salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı tarihten bu yana ülke genelinde pek çok önlem alınırken, Yeni Asır Gazetesi de gerek sosyal mesafe ve maskeli çalışma koşulları, gerekse kurum içi dezenfekte konularında büyük hassasiyet gösteriyor.

EN ETKİLİ MADDEYLE

Bu kapsamda virüsün yayılmasını önlemek amacıyla haftanın iki günü ilaçlama çalışması yapılıyor. Her pazartesi ve perşembe, Contact Test firması tarafından gerçekleştirilen ilaçlamada, gümüş kolloidial içeren hidrojen peroksit aktif maddeli dezenfektan kullanılıyor.

İNSANA ZARARI YOK

İki kişilik ekibin görev aldığı dezenfekte işlemiyle, gazete ve matbaa binalarındaki tüm birimler ve odalar köşe bucak virüsten arındırılıyor. Firma yetkilileri, Kovid-19'a karşı uzun süreli etkisi olduğu söylenen bu ilaçlamanın insan sağlığına zarar vermediği, sadece solunum yoluyla ilgili kronik rahatsızlığı bulunanları etkileyebileceğini ifade etti.

ERCAN AKGÜN