Beşamel soslu ıspanaklı krep nasıl yapılır? Ispanaklı krep tarifi...

Lezzetiyle ağızlarda mükemmel bir tat bırakan beşamel soslu ıspanaklı krep tarifi, özellikle ev hanımları tarafından araştırılıyor. Sebze severlerin vazgeçilmezleri arasında olan beşamel soslu ıspanaklı krep nasıl yapılır? Gereken malzemeler nelerdir? İşte ıspanaklı krep tarifi...

Özellikle evlerde yoğun zaman geçirdiğimiz bu dönemde yemek tarifleri sıklıkla araştırılıyor. Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler çeşitli tarifler deniyor. Beşamel soslu ıspanaklı krep de merak edilen tatlar arasında yerini alıyor. Peki ıspanaklı krep nasıl yapılır? Gereken malzemeler nelerdir? İşte merak edilenler...

Malzemeler

200 gr un

2 çorba kaşığı buğday nişastası (Silme)

2 adet yumurta

1/2 lt süt

2 çorba kaşığı sıvıyağ

Tuz

Beşamel Sos

50 gr un (İki yemek kaşığı)

50 gr tereyağ

1/2 lt süt (2,5 su bardağı)

Muskat (Rende)

1 çay kaşığı beyaz karabiber

1 çay bardağı kaşar rendesi

İç Malzeme İçin

1 kg ıspanak

2 orta boy kuru soğan

3 çorba kaşığı sıvıyağ

Pulbiber

Tuz



Üzeri İçin

Kaşar peyniri rendesi

YAPILIŞI

Geniş bir kasede krep hamurunu hazırlamak için önce unu, nişastayı koyuyoruz.Yumurtayı kırıp sütü yavaş yavaş katarak el çırpıcısı ile çırpıyoruz. Sıvıyağ, tuz katıp çırptıktan sonra içinde pütürler kaldı ise süzgeçten süzelim.

10-15 dakika bekletelim. Bir kaseye sıvıyağ koyduktan sonra krep tavasını fırça veya kağıt havluyu katlayıp yağa batırıp tavayı yağlıyalım. Tava ısındıktan sonra bir kepçe krep hamurundan aldıktan sonra tavayı elimize alıp krep hamurunu tavaya yayıyoruz. Bir yüzü kızarınca diğer yüzünü kızartıp kağıt havlu üzerine alıyoruz.



Diğer tarafta tavaya yağı, yemeklik doğradığımız kurusoğanı soteliyoruz.

Pulbiberini katıp ıspanakları ilave ediyoruz. Tuzunu katıp karıştırıyoruz. Ispanaklar pişince ocaktan alıyoruz. Beşamel sosu hazırlamak için tencereye tereyağını koyup eritiyoruz. Üzerine unu koyup el çırpıcısı ile karıştırıyoruz. Un kokusu gidene kadar kavuruyoruz. (Unu sarartmadan.) Üzerine sütü yavaş yavaş ilave ediyoruz. Karıştırarak pişiriyoruz.

Koyulaşınca üzerine muskatı rendeliyoruz, tuzunu, beyaz karabiberi, kaşar rendesini koyup karıştırıp ocaktan alıyoruz. Pişen krepi alıp tezgaha yayıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı beşamel sos sürüyoruz. Üzerine bir kaşık ıspanaklı harçtan koyuyoruz.

Kaşar rendesi koyup kreplerin kenarından katlayıp iki parmak eninde katlıyoruz.

Yağlı kağıt serilmiş tepsiye sıralıyoruz. Kreplerin üzerine ince bir şekilde beşamel sos sürüyoruz. Kaşar rendesi serpip 200 derecelik sıcak fırında kaşarlar kızarana kadar pişirip sıcak servis yapıyoruz.