23-24 Nisan marketler açık mı? Market çalışma saatleri neler?

26 Nisan Pazar gecesine kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile vatandaşlar hangi dükkanların açık olduğunu merak ediyor. Ramazan ayının başlaması sebebiyle de marketlerin açık olup olmadığı özellikle merak ediliyor. Peki 23-24 Nisan tarihlerinde marketler açık olacak mı? Marketlerin çalışma saatleri neler? İşte detaylar...

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor. Bu kapsamda market ve eczanelerin açık olup olmadığı merakla araştırılıyor. Peki 23-24 Nisan tarihlerinde marketler açık mı? Marketlerin çalışma saatleri neler? İşte merak edilenler...

23-24 NİSAN MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında marketlerin 23-24 Nisan tarihleri aralığında belirtilen saatlerde açık olacağını ancak kişilerin mühim ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en yakın market veya bakkala gidebileceklerini ifade etti.

YARIN MARKETLER AÇIK MI OLACAK?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi.

Genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının/bulaşının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bir çok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelge ile 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan saat 24.00 arasında istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.