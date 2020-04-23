İlk teravih namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl kılınır?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ibadetlerini yerine getirecek olanlar teravih namaz saatlerini araştırıyor. Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle teravih namazı kılınamayacak. Peki ilk teravih namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlaması ile birlikte 'teravih namazı ne zaman saat kaçta kılınacak?' sorusu da araştırılmaya başlandı. Bu sene kovid 19 salgını nedeniyle teravih namazı cemaatle değil evlerde kılınacak. Peki ilk teravih ne zaman saat kaçta? Teravih namazı nasıl kılınır? İşte merak edilenler...

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan Ayı'nın ilk günü 24 Nisan Cuma günü. İlk teravih namazı ise 23 Nisan yatsı namazı sonrası eda edilecek. Bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle cami ve mescitlerde cemaat halinde teravih namazı kılınmayacak.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 23 Nisan Perşembe akşamı kılınacak teravih namazının ardından cuma günü tutulacak ilk oruçla ramazan ayının başlayacağını belirtti.



Erbaş, ramazanda, camilerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağına yönelik soruya da "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır." yanıtını verdi.



TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat



"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik dualarını okuruz

3. Rekat

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.