Hıdırellez ne zaman, hangi güne denk geliyor? Hıdırellez duası nedir?

Yurdun pek çok yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez için kısa bir zaman kaldı. Vatandaşlar '2020 Hıdırellez ne zaman hangi güne denk geliyor?' sorularını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene Hıdırellez etkinlikleri gerçekleştirilemeyecek. Peki Hıdırellez ne zaman hangi gün? Hıdırellez duası nedir? İşte merak edilenler...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN? HIDIRELLEZ DUASI NEDİR?

Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor.

HIDIRELLEZ DUASI

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

HIDIRELLEZ GECESİ NASIL DİLEK DİLENİR?

5 Mayıs Salı günü akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi araba isteyen araba resmi çizebilir. Bunu küçük taşlarla yapabileceğiniz gibi toprakla da oluşturabilirsiniz.

Hıdırellez akşamı asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.