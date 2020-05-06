Survivor'da kim elendi? Adaya veda eden isim belli oldu mu?

Survivor'dan kim elendi? Adaya kim veda etti? soruları yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Kıyasıya mücadelenin hüküm sürdüğü Survivor adasında dün akşam bir kişi hayallerine veda etti. Peki Survivor'dan kim elendi? İşte Survivor SMS listesi ve adaya veda eden isim...

SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 2020'de bu hafta SMS sıralaması yapılan oylama ile belli oldu. Survivor 2020 gönüllüler takımı SMS sıralaması şöyle gelişti;

Gönüllüler takımı SMS sıralaması

1) Barış

2) Ardahan

3) Berkan

4) Nisa

5) Yasin

6) Cemal Can

7) Evrim

Ünlüler takımı SMS sıralaması ;

1) Ersin

2) Mert

3) Aycan

4) Yunus Emre

5) Elif

6) Aşkım

7) Sercan

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'un 5 Mayıs tarihli bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımından SMS sıralamasına göre en çok oyu alan yarışmacılar, eleme potasına belirledikleri adaylarını gönderdi. Mert ve Merkan'ın daha önceden eleme potasında yer aldığı gecede ilginç anlar da yaşandı.

Gönüllüler takımında bu hafta SMS'te ilk 2'ye giren yarışmacılar, Barış Murat Yağcı ve Ardahan Uzkanbaş oldu.

Ünlüler takımında ise SMS sıralamasında en çok oyu alan isimler Mert Öcal, Ersin Korkut ve Aycan Yanaç oldu. Mert'in eleme adaylığı böylece düşmüş oldu.

Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da Berkan, Cemal Can, Yasin, Yunus Emre, Aşkım ve Elif eleme adayları olarak belirlendi.

Konseyde yapılan oylama sonucunda Survivor'dan elenen isim Aşkım oldu. 5 Mayıs Survivor'dan elenen Aşkım, "Takımımla gurur duyuyorum, hepsini çok seviyorum." dedi. Eleme sonrası konseyde duygu dolu anlar yaşandı.