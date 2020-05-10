Fikriyat Yayınevi kuruldu! İşte ilk eseri..

Turkuvaz Medya'ya bağlı olan Fikriyat.com, Turkuvaz Kitap bünyesinde yeni bir 'yayınevi' olarak hizmet vermeye başladı. Fikriyat Yayınevi ilk olarak ise, İslam alimlerinden mmutasavvıf Abdulkerim Kuşeyri'nin Kur'an-ı Kerim tefsiri, İlahi Kelam'ın Sırları'nı üç cilt olarak okuyucu ile buluşturdu. Eserin çevirmeni ve bundan sonraki eserlere de katkıda bulunacak olan Ekrem Demirli, Fikriyat Yayınevi ile ilgili şu bilgileri paylaştı;



'Son yıllardan Turkuvaz Kitap, yayıncılık alanında daha büyük işler yapmayı hedefliyor. Fikriyat Yayınevi de başta klasik ve çağdaş İslam düşüncesi olmak üzere, teorik alanlarda temel eserlerde yayın yapma hedefinde. Yayınevi, İslam düşüncesi, felsefe ve nazari konularda ülkemizin ihtiyaç duyduğu bakış açısına katkı sağlayacak. Kuşeyri tefsiri bu yayın faaliyetinin ilk eseri. Fahreddin Razi'nin büyük eseri Metalib-i İlahiyye de yakın zamanda yayınlanacak. Başka ciddi eserler de gelecek.'

İlahî Kelâm'ın Sırları adlı tefsirin müellifi Abdülkerim Kuşeyri'nin İslam ve tasavvuf tarihi için önemini anlatan Ekrem Demirli, "Kuşeyri 'tasavvufun mahiyetini açıklama süreci' diye isimlendirdiğimiz Sünni tasavvuf anlayışının kurucu isimlerinden birisidir." diyerek şöyle devam etti:



"Bu süreçte rol oynayan âlimler Cüneyd-i Bağdadi'nin ekolünden gelen isimlerdir. Esas hedefleri tasavvufun yöntemini tespit etmek, ahlakı, hayatın Müslümancasını göstermek, sufilerin görüşlerini yazmak, tasavvuftan yararlanmamızı sağlamaktır. Bunun için ciddi bir bilimsel çaba gösterdiler. Onların tasavvuf anlayışı tasavvufun bir paye kazanma aracı haline geldiği süreçte, ahlaki hayatı koruma amacı taşımıştır."

"Tasavvuf bir iktidar aracı değil, insanın kendisiyle ve arzularıyla mücadele verdiği titiz bir varoluşsal mücadeledir." açıklamasını yapan Demirli, "Cüneyd'in "Tasavvuf insanın kendisiyle, sulhu olmayan bir savaşa girmesidir." sözü ortak düsturları idi. Kuşeyri bu süreçte birkaç önemli iş yapmıştır: Birincisi yazdığı basit ve anlaşılır eserlerle tasavvufun geniş zeminlerde tanınmasını ve tarih içinde daha etkin olmasını sağlamış, istismara karşı sağlam bilgi zemini geliştirmiştir. Bu eserler belki de tarih içinde en çok okunan kitaplar idi. İkinci ve daha önemlisi de yazdığı tefsirdir. Müslüman toplumuna Kur'an'ın nasıl anlaşılması gerektiğini büyük bir kitapla ortaya koyarak günümüze kadar aşılamayan bir eser yazmıştır. Kuşeyri'yi ayrıcalıklı kılan budur." dedi.

Fikriyat Yayınevi, ilk olarak büyük İslam alimlerinden, mutasavvıf Abdülkerim Kuşeyri'nin Kuran-ı Kerim tefsiri, İlahî Kelâm'ın Sırları'nı üç cilt olarak okuyucuyla buluşturuyor. Ekrem Demirli'nin çevirisiyle tüm zamanların en değerli tefsirlerinden biri olan, Abdülkerim Kuşeyri'nin Kur'an-ı Kerim tefsiri, İlahî Kelâm'ın Sırları'nı İdefix, D&R ve tüm seçkin kitapçılardan temin edebilirsiniz.