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Haberler Yaşam Kalorisi düşük ekler nasıl yapılır? İşte ekler malzemeleri ve tarifi...

Kalorisi düşük nasıl yapılır? İşte ekler malzemeleri ve tarifi...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, iftardan sonra tatlı tüketimi de arttı. Bu ay denemek için oldukça uygun. Ancak hem karantina hem Ramazan hem tatlılar derken kilo almak da kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden kalorisi düşük tarifleri tercih etmek daha makul. Bugünün önerisiyse . Ancak bu bildiğimiz ekler tariflerinden biraz farklı. Daha sağlıklı çünkü kalorisi oldukça düşük. Kalorisi düşük ? İşte ekler malzemeleri ve tarifi...

Kalorisi düşük ekler nasıl yapılır? İşte ekler malzemeleri ve tarifi...

11.05.2020, 09:35 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020,09:49

Bugüne kadar verdiğimiz tatlı önerilerinde, Ramazan sofraları bir tatlıyı hak eder dedik. Ancak karantinada olduğumuzu unuttuk. Kalorisi düşük olanları tercih etmek isteyebilirsiniz. Hem sağlık hem de kilo konusunda yardımcı olan tarifler daha makul olabilir. O zaman günün önerisini bırakıyoruz.

LIGHT EKLER

80 Kalori

20 adet

HAMURU İÇİN:

2 su bardağı un

4 çorba kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

3/4 su bardağı az yağlı süt

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

MUHALLEBİ İÇİN:

3 su bardağı süt

3 çorba kaşığı pirinç unu

1 çorba kaşığı un

1 paket vanilya

3 çorba kaşığı toz tatlandırıcı

ÜZERİ İÇİN:

1 paket (80 gramlık) bitter çikolata

1 çorba kaşığı az yağlı süt

1 çorba kaşığı su

YAPILIŞI

Hamuru için yoğurma kabında un ve eritilmiş tereyağını karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta ve sütü çırpın. Bu karışımı kabartma tozu ve tuzla birlikte una ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayın. Hafif yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Muhallebi için bir tencereye süt, pirinç unu, un ve toz tatlandırıcıyı alın. Koyu bir kıvama gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin ve vanilyayı katın. Bir taşım daha kaynadıktan sonra ocaktan alın. Soğuyan ekleri kopmayacak şekilde ortadan ikiye kesip, içlerine muhallebiyi pay edin. Üzeri için çikolata, süt ve suyu benmari usulü eritip eklerin üzerine gezdirin.

AŞÇININ NOTU:

Dilerseniz 1 top dondurma ile servis yapabilirsiniz.

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Kalorisi düşük ekler nasıl yapılır? İşte ekler malzemeleri ve tarifi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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