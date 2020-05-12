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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 12 Mayıs Salı!

canlı izle !

ile milyonlarca öğrenci derslerinden geri kalmadan eğitimlerine devam ediyor. Sabah 9'da başlayan dersler 15.00'a kadar devam ediyor. TRT EBA TV üzerinden ya da televizyondan izlemek mümkün. İşte EBA TV canlı yayını...

EBA TV canlı izle 12 Mayıs Salı!

12.05.2020, 09:03

EBA TV ile öğrenciler eğitimlerine ara vermeden kaldıkları yerden devam ediyor. 23 Mart tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle geçilen uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edilecek. Milyonlarca öğrenci ister internet üzerinden ister televizyondan derslerini takip edebiliyor. İşte 12 Mayıs Salı EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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