Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 12 Mayıs Salı!

EBA TV ile milyonlarca öğrenci derslerinden geri kalmadan eğitimlerine devam ediyor. Sabah 9'da başlayan dersler 15.00'a kadar devam ediyor. TRT EBA TV internet üzerinden ya da televizyondan izlemek mümkün. İşte 12 Mayıs Salı EBA TV canlı yayını...