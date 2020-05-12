EBA TV canlı izle 12 Mayıs Salı!

EBA TV ile öğrenciler eğitimlerine ara vermeden kaldıkları yerden devam ediyor. 23 Mart tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle geçilen uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edilecek. Milyonlarca öğrenci ister internet üzerinden ister televizyondan derslerini takip edebiliyor. İşte 12 Mayıs Salı EBA TV canlı izleme sayfası...
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
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