ESBAŞ korona sonrasına hazırlanıyor

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, korona virüs salgınına rağmen süreci Ege Serbest Bölgesi'nde hizmet götürdükleri tüm alanlarda sorunsuz yürüttüklerini vurguladı. Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen online basın toplantısına konuk olan Güler, korona virüsün etkilerinin kontrol altına alınmasıyla hayatın yeniden normale döneceğini söyledi. Bu dönemde insan kaynaklarının planlanmasının daha da önem kazandığına işaret eden Güler,"Ülke genelinde alınan önlemler paralelinde 20 bin 500 kişinin istihdam edildiği Ege Serbest Bölgesi'nde de virüsün yayılma riskini ortadan kaldırmaya yönelik etkili önlemler alındı. Bölgede faaliyet gösteren bazı firmalar, sağlık konusunda hassasiyetleri olan personelin idari izine ayrılması, evden çalışmaya geçilmesi, izinlerin kullandırılması gibi bazı uygulamalarla önlemlerini aldı. Bizler de şirket bünyemizdeki Kriz Yönetim Merkezimiz ile Ege Serbest Bölgesi genelinde sürecin sağlıklı yönetilmesi adına, Ege Serbest Bölge Müdürlüğü ve Bölgede faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile sürekli iletişim halinde çalışıyoruz" dedi. ESBAŞ olarak haziran içinde normalleşmenin başlayacağına işaret eden Güler, "Açılmak zorunda. Bugünkü kısıtlamalarla hayat devam edemez. Açtığımız zaman da mesafemize dikkat ederek çalışacağız. Bütün operasyonlarda işler başlayacak ama işlerimizi eskisi gibi yapamayacağız" diye konuştu.

KONTROLLÜ BAŞLANGIÇ

Ramazan Bayramı'ından sonra dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iş hayatının başlayacağına değinen Güler, bunun ilk etapta kontrollü olacağını dile getirdi.