THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? Türk Hava Yolları'ndan özel uçuş...

THY 19 Mayıs tarihi yolculuk bileti nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır? gibi sorular sıklıkla araştırılmaya başlandı. Türk Hava Yolları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuşa evlerinden katılmak isteyenler için de bilet alabilme seçeneği sunuyor. Peki THY tarihi yolculuk bileti nasıl alınır? İşte detaylar...

THY 19 MAYIS TARİHİ YOLCULUK BİLETİ NASIL ALINIR?

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek. Tarihiyolculuk.com sitesinden bilet için başvuru yapılabiliyor.

TARİHİ YOLCULUK KAYDI NASIL YAPILIR?

Bayrak taşıyıcı hava yolunun bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek. Kayıt olma ekranına adınız ve soyadınızı yazarak 'uçuşa katıl' butonuna tıklamanız yeterli.