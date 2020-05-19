Bıldırcın yumurtasını yemeyen ya da sevmeyen yoktur. Çünkü çok faydalı. Genelde sadece sese faydalı olduğunu düşünürüz. Ancak bıldırcın yumurtasının faydaları saymakla bitmiyor. Bıldırcın yumurtası cilde iyi gelir mi? Bıldırcın yumurtası kilo aldırır mı? Bıldırcın yumurtası sese faydalı mı? İşte detaylar...

BILDIRCIN YUMURTASININ FAYDALARI

Bıldırcın kuşunun yumurtasının faydaları saymakla bitmez. Bunlardan ilki, bağışıklık sistemini güçlendirerek bizi birçok hastalığa karşı korumaktadır.•Öksürük, astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarına karşı yardımcı olmaktadır.

•Alerjik rahatsızlıkların önlemeye yardımcı olmaktadır.

•Bıldırcın yumurtası içindeki bolca vitamin ve mineral sayesinde vücuda enerji veriyor, daha dinç hissetmemizi sağlıyor.

•Kansızlık sorununa yardımcı olmaktadır.

•Antioksidan özellikleri sayesinde vücudu temizlemeye yardımcı olur.

•Şifa kaynağı bu yumurtanın içindeki potasyum sayesinde yüksek tansiyonu düşürme konusunda yardımcı olmaktadır.

•Kalp ve damar sağlığını korur.

•Metabolizmayı hızlandırıyor.

•Vücutta oluşan yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor.

•Bıldırcın yumurtasının, içeriğinde bolca A vitamini bulunduğundan dolayı göz sağlığını da desteklememektedir.

•Cinsel gücü arttırıcı bir etkisi bulunmaktadır.

BILDIRCIN YUMURTASININ ZARARLARI

Bıldırcın yumurtasının faydası olduğu gibi zararları da bulunmaktadır. Bunlardan ilki çocuk ve bebeklere bıldırcın yumurtasını düzenli olarak yedirmeye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Gereğinden fazla bıldırcın yumurtası tüketimi alerjik reaksiyonlara, böbrek sorunlarına neden olabilir. Ayrıca gereğinden fazla tüketimi sonucunda kolesterol ve kalp rahatsızlığı yaşayanlarda olumsuz sonuçlar görülmesine, ciddi, kronik bir rahatsızlığı olan kişilerin de bıldırcın yumurtası tüketmeden önce doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

BILDIRCIN YUMURTASININ KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Bıldırcın kuşunun yumurtasının sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Bu şifa kaynağı yumurtanın kalorisi; 14 ramı 22 kcal olarak bilinmektedir. Besin değeri ise; %1 karbonhidrat, %34 protein ve %65 yağ içermektedir.

BILDIRCIN YUMURTASI NASIL TÜKETİLİR?

Bıldırcın yumurtasını diğer yumurtalar gibi haşlayarak veya yağda kızartarak tüketebilirsiniz. Ayrıca salamurasını ve bıldırcın yumurtasını kırıp içine bal ekleyerek de tüketimi yapabilirsiniz. Genellikle anneler tarafından bıldırcın yumurtası çocuğa nasıl verilir ve ayrıca bıldırcın yumurtasının nasıl tüketildiği konusunda da bir diğer soru ise genellikle çok sık karşılaşılan sorulardan olan bıldırcın yumurtası yaşa göre nasıl tüketilebilir gibi soruların cevabını merak etmektedirler. Sıklıkla karşılaşılan bu soru hakkında şöyle diyebiliriz ki, uzmanlara göre 2 yaşını geçmemiş bebeklere bıldırcın yumurtası verilmemesi önerilmektedir. Bunun sebebi bebeğin böbreklerinin ve sindirim sisteminin yeterli derecede gelişmemiş olmasından dolayıdır. 3 yaş üstü çocuğa ise günlük 1 tane yumurta vermeniz önerilmektedir. Bunu süt ve bal ile veya haşlamasını yaparak ya da çiğ şekilde aşırıya kaçmadan tüketimini yapabilirsiniz.

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BILDIRCIN YUMURTASI KİLO ALDIRIR MI?

Şifa kaynağı olan bıldırcın yumurtasında yüksek oranda kalori bulunmaktadır. Kalori içeren bıldırcın yumurtası, kilo almanıza yardımcı olabilmektedir. Özellikle de bal ve süt ile karıştırıldığında bıldırcın yumurtası, kilo almanıza yardımcı olmaktadır.

BILDIRCIN YUMURTASININ SESE FAYDALARI

Genellikle ses iyi gelmesiyle bilinen bıldırcın yumurtasını çiğ bir şekilde içmek, ses kısıklığına iyi gelmektedir. Bu yöntemi düzenli bir şekilde her gün 1 tane bıldırcın yumurtası içtiğinizde daha rahat nefes almaya başladığınızı da fark edebilirsiniz.

BILDIRCIN YUMURTASININ CİLDE FAYDALARI

•Bıldırcın yumurtası sağlığa ve mutfaklarda yemeklere verdiği lezzetin yanı sıra ayrıca cilde de faydaları bulunmaktadır. Bıldırcın yumurtası yaşlanmayı geciktirir ve ayrıca kırışıklarınızın iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

•Ayrıca bir diğer cilde faydası ise bıldırcın yumurtası cildin yumuşaklığını ve nemini arttırır ve bıldırcın yumurtası maskesi yaparak da yüzünüzdeki lekelerin gitmesine yardımcı olmaktadır.