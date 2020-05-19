Boza ishale neden olur mu? Bozanın faydası var mı? Boza nasıl tüketilir? Bozanın zararları neler? İşte detaylar...

Şifa kaynağı olan bu geleneksel Türk içeceğinin içeriğinde bol miktarda demir, niyasin, fosfor, sodyum, A, B1, B2 ve E vitamini bulunmaktadır. İçeriğinde bulunan bu vitamin ve minareler sayesinde soğuk kış mevsimlerinde grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan iyileşmenize yardımcı olmaktadır. Bu şifalı içecek hakkında genellikle merak edilen birkaç soru çokça sorulmaktadır. Bunlardan birisi boza ishal yapar mı sorusu olmaktadır. Aşırı tüketimi sonucu midenizi bozabilir ve bunu yanın sıra ishal, gaz ve şişkinlik olabilir. Bozanın faydası var mı? Boza nasıl tüketilir? Bozanın zararları neler? İşte detaylar...

BOZANIN FAYDALARI

Şifa deposu olan boza içeceğin faydaları saymakla bitiyor. Bunlardan ilki probiyotik özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde bağırsak sağlığınıza korumaya yardımcı olmaktadır. İşte bozanın önemli faydaları:

•İştah açıcıdır. Böylelikle kilo almanıza yardımcı olur.

•Sağlık dostu olan bu içeceğin zihin açıcı özelliği bulunmaktadır.

•Enerji verir ve dinç tutar.

•Hazmı kolaylaştırır ve sindirime yardımcı olur.

•Öksürüğü önler.

•Sinirleri dinlendirir.

•Emziren kadınlarda süt yapıcı özelliği bulunmaktadır.

BOZANIN ZARARLARI

Sağlığa olan faydaları ile bilinen bozanın zararları da vardır. Bunlardan ilki aşırı boza tüketimi midede gaz, şişkinlik ya da ishal gibi sindirim rahatsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca boza yaklaşık 150-200 kcal enerji içerdiğinden dolayı gereğinden fazla tüketimi kilo artışlarına neden olabilir.

BOZANIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Şifa kaynağı olan bu mucizevi besinin kalorisi; 300 gram boza 279 kcal olarak bilinmektedir. Besin değeri ise; %55 karbonhidrat, %41 protein, %3 yağ içermektedir.

BOZA NASIL TÜKETİLİR

Türk kültürüne ait olan bir içeke türü olan boza Osmanlıdan bu yana tüketimi olan bir içecek türüdür. Boza içeceği hakkında merak edilen birkaç soru bulunmaktadır. Bunlardan biri boza sıcak mı içilir gibi sorulardır. Geleneksel bir Türk içeceği olan boza sıcak bir içecek olarak algılanmasının yanı sıra aslında soğuk içilen bir içecek türüdür. Bu içeceğe tarçın ve sarı leblebi atılarak lezzetli bir tat vermiş olursunuz. Yoğun bir kıvamı olduğundan dolayı isterseniz kaşık yardımı ile de tüketimini yapabilirsiniz. Bir diğer soru ise ekşi boza içilir mi sorusudur. Fermente bir içecek olduğu için gün geçtikçe mayalanmakta ve tadı ekşimektedir. İsteğe bağlı olarak isteyen taze olarak tadı daha tatlı olarak tüketir. İsteyen biraz bekletir daha sonra ekşi bir tadı olunca tüketir. Son olarak karşılaşılan sorulardan birisi ise bozanın bozulduğu nasıl anlaşılır sorusudur. Boza mayalanan bir içecek türü olduğu için kolay kolay bozulan bir besin değildir, sadece gün geçtikçe tadında ekşimeler olur. Ama siz yine de fazla bekletmemeye özen gösterin.

Yoğurdun faydaları nelerdir? Her gün yoğurt yemek gerekir mi? Yoğurt neye iyi gelir? İşte detaylar...

BOZA KİLO ALDIRIR MI?

Boza içeceğinin içeriğinde bulunan çok fazla karbonhidrat bulunduran bu içeceği sürekli içtiğinizde kilo alabilirsiniz. Gereğinden fazla boza tüketimi kilo aldırır. Kilo almak isteyen kişilere rahatlıkla önerilen bir besin ürünüdür.