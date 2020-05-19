Kandil simdi nasıl yapılır? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi tarifi...

Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi malzemeleri nelerdir? soruları özellikle kandil gecelerinde sıklıkla aratılıyor. Kadir Gecesi dolayısyla bugün de kandil simidi yapımı araştırılıyor. Oldukça paratik olan kandil simidi yapımı için gereken malzemeler nelerdir? İşte mahlepli, mahlepsiz kandil simidi tarifi...
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