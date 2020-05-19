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Kandil simdi nasıl yapılır? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi tarifi...

Lezzeti ile damaklarda leziz bir tat bırakan kandil simidi özellikle mübarek kandil gecelerinin olmazsa olmazı. Yapımı oldukça kolay olan kandil simidinin yapımı ve malzemeleri de araştırılıyor. Kadir Gecesi dolayısıyla kandil simidi yapımı bugün en çok aranan tarifler arasında yerini aldı. İşte mahlepli, mahlepsiz kandil simidi tarifi...