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Haberler Yaşam Kandil simdi nasıl yapılır? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi tarifi...

Kandil simdi nasıl yapılır? Mahlepli mahlepsiz ...

Lezzeti ile damaklarda leziz bir tat bırakan kandil simidi özellikle mübarek kandil gecelerinin olmazsa olmazı. Yapımı oldukça kolay olan kandil simidinin yapımı ve malzemeleri de araştırılıyor. Kadir Gecesi dolayısıyla kandil simidi yapımı bugün en çok aranan arasında yerini aldı. İşte mahlepli, mahlepsiz ...

Kandil simdi nasıl yapılır? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi tarifi...

19.05.2020, 12:25

? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi malzemeleri nelerdir? soruları özellikle kandil gecelerinde sıklıkla aratılıyor. Kadir Gecesi dolayısyla bugün de kandil simidi yapımı araştırılıyor. Oldukça paratik olan kandil simidi yapımı için gereken malzemeler nelerdir? İşte mahlepli, mahlepsiz ...

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