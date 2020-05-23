Kadayıf dolması nasıl yapılır? Lezzetli kadayıf dolması malzemeleri ve yapımı...

Bayramların olmazsa olmazı tatlılar. Koronavirüs salgını nedeniyle bu bayramı evlerimizde geçireceğiz, sevdiklerimizden ve misafirliklerden uzak kalacağız. Bayram için tatlı yapmak isteyenlerde bayram tatlılarını araştırmaya başladı. Bayramlarda oldukça fazla tercih edilen tatlılardan biri de kadayıf dolması. Peki kadayıf dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

KADAYIF DOLMASI TARİFİ



MALZEMELER

500 gram kadayıf

1 su bardağı iri kırılmış ceviz içi

2 adet yumurta



ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı tozşeker

2.5 su bardağı bardak su

1-2 damla limon suyu



KIZARTMAK İÇİN:

Ayçiçek yağı



YAPILIŞI

Şerbet için su ve tozşekeri bir tencereye alıp ocağa oturtun. Tozşeker eriyene kadar kaynatıp, limon suyu ekleyin. 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Kadayıfları elinizle açın. 1 avuç kadayıfı dikdörtgen şeklinde tezgaha yayın. Kısa kenarına enlemesine 1 çorba kaşığı ceviz içi ekleyip kenarlarını ortaya doğru katlayarak rulo şeklinde sıkıca sarın. Bir tencerede bol yağ kızdırın. Yumurtaları köpürene kadar çırpın. Sardığınız kadayıfları yumurtaya bulayın. Elinizle iyice sıkarak sıkıştırın ve saçaklarını koparın. Hiç bekletmeden kızgın yağa atıp kızartın. Her tarafı iyice kızardıktan sonra tavadan alıp soğuyan şerbetin içine atın. 2-3 dakika beklettikten sonra ılık veya sıcak servis yapın.



PÜF NOKTASI

Erzurum Mutfağı'na ait bir tarif olan kadayıf dolmasının iç dolgusu cevizli veya fındıklı olarak hazırlanabilir