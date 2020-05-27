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MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav yerleri belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına hazırlanan adaylar merakla sınav tarihini ve sınav giriş yerlerini araştırıyor. , koronavirüs tedbirleri kapsamında MSÜ sınavını ertelemişti. Peki MSÜ belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...

MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav yerleri belli oldu mu?

27.05.2020, 17:13

MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav tarihi belli oldu mu? soruları sınava katılacak adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle MSÜ sınavı, ÖSYM tarafından ertelenmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre tercih tarihleri belli olmuştu. Peki MSÜ sınavı ne zaman? İşte detaylar...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı'nca Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Haziran'a ertelendiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Haziran tarihinde yapılacak olan MSÜ 2020 sınavının giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerleri genellikle sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu kapsamında MSÜ sınav yerlerinin 4 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

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