Esra Erol'da canlı izle 3 Haziran Çarşamba!

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Esra Erol'da canlı bölümleri ile ekranlarda olmaya devam ediyor. Esra Erol'da dün kızının iş kıyafetleriyle evden çıktığını ancak iş yerine gitmediğini belirten anne Elif Hanım, Ezgi'nin kimliğini bile yanına almadığını söyledi. Kızını büyük zorluklarla büyüttüğünü anlatan endişeli anne, bir an önce Ezgi'ye kavuşmak istediğini belirtti. "Kızım altı yaşında ağaçtan düştü, saf olduğu için kızımı götürdüler. Ben kızımı istiyorum" diyen anne canlı yayında feryad etti.Peki bugün Esra Erol'da da neler yaşanacak? İşte 3 Haziran Çarşamba Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Yaşananların ardından Aylin'in kararı ne olacak? Tayfun Pehlül Akbıyık, İstanbul'dan Ankara'ya kaçan 21 yaşındaki Tuğçe Yorulmaz'ı ofisine gelenlere eşi olarak mı tanıttı? Dün canlı yayın sonrası nasıl gerilim yaşandı? Neşe Hanım'ın 4 yaşındaki kızı Eylül'ü babası Hakan Uçar mı kaçırıyor? Yoksa baba kızın başında bir şey mi geldi? 20 yaşındaki Ezgi Dikilitaş'ı Hüseyin Öztürk mü kaçırdı? Ezgi Dikilitaş şantaj ve tehditle mi kaçırıldı? " Velayeti bende olan 10 yaşındaki kızımı eski eşim Mutlu Varol kaçırdı!" diyen İbrahim Bey'in şoke eden iddiası ne? 20 yıllık eşi Nurcan Odalı iş arkadaşı İsmail Hotoğlu ile kaçan Ali Odalı nasıl isyan etti?