  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Öykü ilik savasında bir yılı geride bıraktı

Öykü ilik savasında bir yılı geride bıraktı

Öykü ilik savasında bir yılı geride bıraktı
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'ya (6) babasından yarı uyumlu nakil yapılmasının üzerinden 1 yıl geçti. İzmir'de Lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı'nın "Öykü Arin'e umut ol" kampanyası başlatıldı. Babasından yarı uyumlu nakil yapıldığı için ilik savaşı süren Öykü Arin'e geçen günlerde kan değerlerindeki değişim nedeniyle bağışıklık tedavisi uygulandı. Anne Eylem Şen Yazıcı, "Bugün Babası Çağdaş'tan yapılan yarı uyumlu naklin üzerinden bir yıl geçti. Hala umudumuz var. Donör olun, kök hücre bağışı hayat kurtarır" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Öykü ilik savasında bir yılı geride bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA