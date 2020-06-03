Öykü ilik savasında bir yılı geride bıraktı

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'ya (6) babasından yarı uyumlu nakil yapılmasının üzerinden 1 yıl geçti. İzmir'de Lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı'nın "Öykü Arin'e umut ol" kampanyası başlatıldı. Babasından yarı uyumlu nakil yapıldığı için ilik savaşı süren Öykü Arin'e geçen günlerde kan değerlerindeki değişim nedeniyle bağışıklık tedavisi uygulandı. Anne Eylem Şen Yazıcı, "Bugün Babası Çağdaş'tan yapılan yarı uyumlu naklin üzerinden bir yıl geçti. Hala umudumuz var. Donör olun, kök hücre bağışı hayat kurtarır" diye konuştu.