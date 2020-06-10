Bu tarif başka! Evde zeytinli ekmek nasıl yapılır? Zeytinli ekmek nasıl yapılır? İşte zeytinli ekmek tarifi...

Evde ekmek yapmayan yoktur. Koronavirüs salgınıyla uğraştığımız şu günlerde de evde ekmek yapmak oldukça sağlıklı olacaktır. Ancak 'ben artık farklı lezzetler denemek istiyorum' diyenlere bir önerimiz var. Zeytinli ekmek! Bu tarif sayesinde farklı bir tatla tanışma fırsatınız olacak. Evde zeytinli ekmek nasıl yapılır? Zeytinli ekmek nasıl yapılır? İşte zeytinli ekmek tarifi...

MALZEMELER

1 su bardağı kıyılmış yeşil zeytin

3 su bardağı un

2 çay kaşığı kuru maya

2 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı karbonat

1 su bardağı oda sıcaklığında su, tuz

Üzeri için:

1 su bardağı su

1-2 çorba kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Un, maya ve tuzu karıştırın. Azar azar süt ilave edip, yoğurun. Üzerini örtüp oda sıcaklığında iki misli kabarana dek dinlendirin. Ayrı bir yerde karbonat ve suyu karıştırıp, hamura ilave edin. Zeytin ekleyip yeniden yoğurun ve 15 dakika daha dinlendirin. Hamuru 8 bezeye ayırıp, elinizde yuvarlayın. Yağlı kağıt kaplanmış fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Üzeri için su ve unu iyice karıştırıp, hamurların üzerine sürün ve 180 derece fırında hafif kızarmaya başlayana dek pişirin. Fırından alıp, hızlıca üzerine yumurta sarısı sürüp, yeniden 180 derece fırında iyice kızarana dek pişirmeye devam edin. Daha sonra fırından alıp, üzerine kalın bir örtü ile kapatın. Biraz dinlendirdikten sonra servis yapın.