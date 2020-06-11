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Haberler Yaşam Bezelye püresi nasıl yapılır? Evde bezelye püresi nasıl yapılır? İşte bezelye püresi tarifi...

nasıl yapılır? Evde bezelye püresi nasıl yapılır? İşte bezelye püresi tarifi...

Yaptığımız lezzetli yemeklerin yanına kullanacağımız bezelye püresinin tarifini veriyoruz. Bu ile birlikte yemeklerinizi harmanlayarak, nefis bir lezzet elde edebilirsiniz. Yapımı oldukça pratik olan bu püreyi mutlaka denemelisiniz. nasıl yapılır? Evde bezelye püresi nasıl yapılır? İşte bezelye püresi tarifi...

Bezelye püresi nasıl yapılır? Evde bezelye püresi nasıl yapılır? İşte bezelye püresi tarifi...

11.06.2020, 15:30 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020,15:42

Evde deneceğimiz binlerce yemek var. Türk mutfağının zenginliğini bilmeyen yok. Bu lezzetli yemeklerin yanına bir de püre olsa fena olmaz. Yaptığımız yemekleri harmanlayacağımız püreler sayesinde daha lezzetli bir tat elde edebiliriz. Bu püreye bir örnek de bezelye püresi! Tarifi bizden, denemesi sizden! Bezelye püresi nasıl yapılır? Evde bezelye püresi nasıl yapılır? İşte bezelye püresi tarifi...

MALZEMELER

Yarım kg taze veya dondurulmuş bezelye

2 adet küçük boy patates

Yeteri kadar su

10 dal nane

50 gram tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çorba kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Bezelye ve kabukları temizlenip irice doğranmış patatesi orta boy çelik bir tencereye alın. Üzerlerini geçecek kadar soğuk su ve tuz ekleyip, orta ateşte pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca altını kısın, nane yapraklarını ilave edin. Sebzeler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Ocaktan alıp, tereyağını ekleyin ve iyice ezin. Pürenin koyuluk durumuna göre sütü ilave edip karıştırın. Karabiberini ayarlayıp ılık olarak servis yapın.

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Bezelye püresi nasıl yapılır? Evde bezelye püresi nasıl yapılır? İşte bezelye püresi tarifi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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