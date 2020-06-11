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Haberler Yaşam Bilindik tatları unutun! Mantar turşusu nasıl yapılır? Evde mantar turşusu nası yapılır? İşte tarifi...

Bilindik tatları unutun! nasıl yapılır? Evde turşusu nası yapılır? İşte tarifi...

Klasik, bilindik turşuları unutun. tarifi, yenilik isteyenler için ideal olacak. Bilindik tariflerden sıkılan ama yemekten vazgeçemeyenlere özel bu tarif. Yapımı oldukça pratik olan bu turşuyu denemeniz için bu tarifi aşağı bırakıyoruz. turşusu nasıl yapılır? Evde mantar turşusu nası yapılır? İşte tarifi...

Bilindik tatları unutun! Mantar turşusu nasıl yapılır? Evde mantar turşusu nası yapılır? İşte tarifi...

11.06.2020, 15:45 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020,15:56

Turşuyu sevmeyen yoktur, hele yaz aylarında çok iyi gider. Evde turşu yapan kişi sayımız da oldukça fazla. Ancak hep aynı tarifi denemekten sıkılanlara özel bir öneriyle geldik. Mantar turşusu! Bu tarif sayesinde hem yeni bir lezzet deneyeceksiniz hem de tarif listenize bir yenisini eklemiş olacaksınız. O zaman şimdiden afiyet olsun! Mantar turşusu nasıl yapılır? Evde mantar turşusu nası yapılır? İşte tarifi...

MALZEMELER

500 gram kültür mantarı

5 su bardağı su

2 çorba kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı pirinç veya limon sirkesi

8-10 adet tane yenibahar

3 adet defne yaprağı

3-4 diş sarımsak

2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı tuz

YAPILIŞI

Mantarların ince dış kabuğunu soyup, tencereye alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, 20-25 dakika pişirin. Suda kaynatıp kurulanmış 2 adet yarım litrelik cam kavanoza mantarları yerleştirin. Üzerine tenceredeki kaynar suyu ilave edip kapaklarını sıkıca kapatın. Soğuduktan sonra servis yapın.

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Bilindik tatları unutun! Mantar turşusu nasıl yapılır? Evde mantar turşusu nası yapılır? İşte tarifi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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