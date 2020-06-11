Elif ögretmenden özel eğitim

İzmir'de okul öncesi öğretmeni Elif Okan, Kovid- 19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim almak zorunda kalan özel gereksinimli çocuklara çektiği videolarla eğitim veriyor. Karabağlar Vilayetler Hizmet Birliği Gazi Anaokulu'nda 5 aydır görev yapan 28 yaşındaki Okan, Kovid-19 önlemleri kapsamında eğitime 23 Mart'ta ara verilmesinin ardından, öğrencileri için evinde amatörce videolar çekip onlara sosyal medyadan gönderdi. Videoların özel çocukların eğitiminde ve sosyalleşmesinde büyük katkı sağladığını fark eden öğretmen, daha çok çocuğa ulaşmak için uğraş veriyor