Klasik turşu tariflerinden biraz uzaklaşın. Çünkü bugünkü tarif biraz farklı. Turşuya hayır diyemeyenler için, soğan turşusu tarifiyle geldik. İlk başta ön yargılı olup, lezzetli olmayacağını düşünebilirsiniz. Ancak denedikten sonra bu fikir aklınızdan uçup gidecektir. Daha önce denemediyseniz ve farklı tarif arayışındaysanız bu lezzet tam sizlik. Bizden söylemesi! Soğan turşusu nasıl yapılır? Evde soğan turşusu nasıl yapılır? İşte tarifi...

MALZEMELER

15-18 adet arpacık soğan

2 adet orta boy kırmızı soğan

2 su bardağı su

2 çorba kaşığı toz şeker

4 çorba kaşığı elma veya pirinç sirkesi

1 adet defne yaprağı

Yarım tatlı kaşığı tane karabiber

1-2 dal taze kekik

Yarım tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Arpacık soğanların dış kabuklarını temizleyip tencereye alın. Üzerlerini geçecek kadar su ilave edip 5 dakika kaynatın. Daha sonra süzgece alın. Kırmızı soğanların kabuklarını temizleyip halka şeklinde doğrayın. Tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ilave edin ve 2 dakika kaynatın. Daha sonra suyunu süzün. 2 adet yarım litrelik cam kavanozu suda kaynatıp kurulayın. Kırmızı soğanı bir kavanoza, arpacık soğanı diğer cam kavanoza yerleştirin. 2 su bardağı suyu bir tencereye alın. Üzerine kalan turşu malzemesini ekleyip kaynamaya bırakın. Toz şeker eriyince 2 dakika daha pişirip ateşten alın ve soğanların üzerine dökün. Kapaklarını kapatıp bir gece dinlendirin ve servis yapın.