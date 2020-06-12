Önceki gün aileyle telefonla görüşen Başkan Erdoğan'ın, hastane yetkililerine çocuklar için özel bir oyun alanı hazırlanması talimatını verdiği öğrenildi. İkizlerin ikinci yaş gününü 21 Haziran'da hastanedeki oyun alanında kutlanması planlanıyor. Baba Ömer Evrensel, 21 Haziran Babalar Günü'nde birbirlerinden ayrılmış haldeki çocuklarıyla bu kez çifte mutluluk yaşayacaklarını söyledi.
Son dakika: Başkan Erdoğan siyam ikizlerinin ailesiyle görüştü
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte ayrılan siyam ikizlerinin son hali...
Londra'da bir dizi ameliyat sonucu birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in tedavisi, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde devam ediyor.
Siyam ikizleri için oyun alanı talimatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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