Siyam ikizleri için oyun alanı talimatı

Önceki gün aileyle telefonla görüşen Başkan Erdoğan'ın, hastane yetkililerine çocuklar için özel bir oyun alanı hazırlanması talimatını verdiği öğrenildi. İkizlerin ikinci yaş gününü 21 Haziran'da hastanedeki oyun alanında kutlanması planlanıyor. Baba Ömer Evrensel, 21 Haziran Babalar Günü'nde birbirlerinden ayrılmış haldeki çocuklarıyla bu kez çifte mutluluk yaşayacaklarını söyledi.



Londra'da bir dizi ameliyat sonucu birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in tedavisi, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde devam ediyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan siyam ikizlerinin ailesiyle görüştü

Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte ayrılan siyam ikizlerinin son hali...