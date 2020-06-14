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ne zaman? Babalar Günü hangi gün?

Haziran ayının gelmesi ile birlikte de merak edilmeye başlandı. Bu özel günü babası ile kutlamak isteyenler ve babalar günü için hediye araştıranlar 'Babalar Günü ne zaman?' sorusunu araştırıyor. İşte günü tarihi....

Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi gün?

14.06.2020, 15:49

Dünyanın pek çok ülkesinde kutlandığı gibi ülkemizde de kutlanan Babalar Günü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu özel günde babasını hediye almak ya da sadece babasının yanında olmak isteyenler 'Babalar Günü ne zaman?' sorusunu araştırıyor. İşte 2020 Babalar Günü tarihi...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan özel bir gündür. Bu yıl ise Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ'NÜN HİKAYESİ

'Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi.

Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

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