YKS giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama...

ÖSYM YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? sorusu milyonlarca genç tarafından merak ediliyor. Hayallerindeki meslek ve üniversite için ter döken üniversite adaylarının çalışmaları son sürat devam ediyor. Peki 27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

27 ve 28 Haziran'da yapılan YKS'nin heyecanı artarak devam ediyor. ÖSYM'nin bu hafta içerisinde YKS sınav yerlerinin açıklaması bekleniyor. Öte yandan sınava girecek öğrencilerin yanlarına mutlaka maske almaları gerekiyor.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat:10:15

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10:15

Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15:45