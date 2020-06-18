Şule Çet davasında verilen cezalar onandı

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in öldürülmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya 'kasten öldürmek', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. 22 yaşındaki Şule Çet, geçen yıl Ankara'da bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmüştü. Çağatay Aksu ile Berk Akand'ın yargılandığı davanın 6. duruşmasında karar açıklanmıştı. Mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetmişti.