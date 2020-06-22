Milyarder Rus blogger kazada öldü

Milyarder Rus blogger Anastasia Tropitsel (18), Endonezya'ya bağlı Bali Adası'nda motosikletiyle gezdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak, hayatını kaybetti. Rus blogger'ın kaza öncesi son anları ise kameraya yansıdı.

96 KM HIZLA GİDERKEN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Endonezyalı güvenlik güçleri, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, gerçek adının Anastasia Zubrina olan 18 yaşındaki Rus blogger'in Bali'deki adada tura çıktığı ve 96 kilometre hızla seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek, öldüğünü duyurdu.



