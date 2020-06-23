Esra Erol'da canlı izle 23 Haziran Salı!

Esra Erol'da dün, Ayşe Hanım eşi Tanju Bey'in 10 gün önce 8 yaşındaki oğlunu ailesiyle birlikte kaçırdığını iddia etti. Tanju Bey ise 3 yaşındaki çocuğun kendisinden olmadığını, eşinin ona ihanet ettiğini söyledi. Eşi Sevcan, çocuklarını bırakıp sevgilisine kaçtıktan sonra ağaçlarla konuşmaya başlayan Ümit Bey eşiyle stüdyoda yüzleşti. Ayfer Hanım, Kayseri'de kendini sözde şeyh olarak tanıtan kiminle irtibat halinde? Şaban Bey konuştu yer yerinden oynadı. İşte Esra Erol'da canlı izleme sayfası....

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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

22 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ayfer Hanım kendini sözde şeyh olarak tanıtan ve Kayseri'de yaşayan kiminle irtibat halinde? Şaban Bey'in bahsettiği arkalarındaki güç o isim mi? Şaban Bey konuşacak yer yerinden oynayacak! Ümit yıllar sonra karısı Sevcan'la karşı karşıya gelecek! Özer'in son kararı ne? Anne babasının yanına mı dönecek, yoksa Ayfer ile birlikte mi gidecek? Kocası Tanju 8 yaşındaki oğlu Ömer'i kaçırdı, 3 yaşındaki kız çocuğu benden değil dedi! DNA testi isteyen Ayşe Hanım'ın herkesi şaşırtacak hayat hikayesi! Bakıp büyüttüğü 15 yaşındaki torunu Dünya evi terk edip ortadan kayboldu! 2 yıldır torunu Dünya'yı her yerde arayan Güler Hanım'ın büyük isyanı.