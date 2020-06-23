Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 23 Haziran Salı!

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Dün canlı yayınlanan programda; Müge Anlı, kuzeni Ayşe Altuntaş ile cinsel ilişkiye giren katilin aralarındaki kavga sonunda cinayeti işlediğini polise itiraf ettiğini duyurdu. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? İşte 23 Haziran Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası....
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MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında Müge Anlı, Ayşe Altuntaş'ın katilinin vahşi cinayeti itiraf ettiğini açıkladı. Müge Anlı, kuzeni Ayşe Altuntaş ile cinsel ilişkiye giren katilin aralarındaki kavga sonunda cinayeti işlediğini polise itiraf ettiğini duyurdu.
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