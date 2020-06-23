Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 23 Haziran Salı!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün atv'de seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? İşte 23 Haziran Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

23.06.2020, 09:54 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020,10:00