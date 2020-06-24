Çarpıntı ve ritim bozukluğu tedavisinde elektrofizyolojik çalışma

ÖZEL Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Harun Evrengül, çarpıntı ve ritm bozukluğu tedavisinde kullanılan bir tanı yöntemi olduğunu belirterek yöntem hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Harun Evrengül, " kalbin ritim ve iletim bozukluklarının tanısı amacıyla uygulanan girişimsel bir işlemdir. Kalbimizin tıpkı bir şehrin elektrik şebekesine benzer bir iletim sistemi vardır. Kalbin sağ kulakçığında yer alan sinus düğümü denilen ana merkezden çıkan uyarılar tüm kalp kası hücrelerine iletilerek kalbin kasılmasını sağlar. Birçok nedenden dolayı kalbin bu normal uyarı ve ileti sisteminde aksamalar oluşabilir. Bazen de doğuştan olan ek yollar iletimde adeta kısa devrelere yol açarak taşikardi dediğimiz hızlı kalp atışlarına neden olabilirler. Elektrofizyolojik çalışma kalpteki bu elektrik sistemini inceleyen ve varsa sorunlarını ortaya çıkaran ve ne tür bir tedavi uygulanacağı hakkında ayrıntılı bilgi veren bir uygulamadır.

HER YAŞA UYGULANABİLİR

Elektrofizyolojik çalışmanın her yaş grubunda uygulanabildiğini belirten Prof. Dr. Evrengül, "Bu tedavi yöntemi ile ritim bozukluğu bulunan ve çoğunlukla ilaç tedavisine dirençli hastalar tedavi edilmektedir. Elektrofizyolojik çalışma ile kasık ve / veya boyundan damar içine yerleştirilen ince elektrot kateter denilen ince teller yardımıyla kalbin içinden doğrudan alınan elektrik sinyalleri gelişmiş bilgisayarlar aracılığı ile değerlendirilerek anormol iletiler araştırılır. Bu sayede kalbin ana merkez uyarı sisteminin iyi çalışıp çalışmadığı ve uyarıları ileten sistemin işlevini güvenle görüp görmediği anlaşılabilir. Bu uygulama sırasında, kısa devrelerin varlığı saptanırsa radyo dalgaları ile noktasal enerji verilerek çarpıntı şikayeti tedavi edilir ya da çarpıntıyı oluşturan bir odak saptanırsa yine radyo dalgası enerjisi verilerek ortadan kaldırır. Buna kateter ablasyonu tedavisi adı verilir. Bu yolla bugün hızlı kalp atışı şeklindeki çarpıntıların (taşikardi) çoğunun kalıcı tedavileri olanaklı hale gelmiştir. Elektrofizyolojik çalışma sırasında kalbin içinden test uyarıları verildiğinde çarpıntı hissedebilirsiniz. Tanısal amaçla yapıIan elektrofizyolojik incelemeler 30-60 dakika kadar sürer. Eğer tedavi edici bir girişim gerekirse bu 1-4 saat kadar sürebilecek bir işlemdir. Çoğunlukla hastanede 1 gün yatmayı gerektirir. Fakat duruma göre hasta, aynı gün de çıkabilir.