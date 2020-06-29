TYT, AYT, YDT 2020 YKS soruları ve cevapları! 2020 ÖSYM YKS cevap anahtarı....

YKS sınavının sona ermesinden sonra sınava katılan milyonlarca öğrenci soru ve cevapları merak ediyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN: YKS'NİN TÜM OTURUMLARI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.



ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin bütün oturumlarının tamamlanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Aygün, "2020-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Bu hassas süreçte, böyle büyük bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

TYT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YDT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ